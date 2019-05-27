"Молчала полтора года": неожиданное заявление Максаковой по убийству Вороненкова

Она извинилась перед бывшим мужем

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова сделала заявление по ситуации с расследованием убийства ее бывшего мужа Дениса Вороненкова в Киеве. Она попросила прощения у своего первого супруга Владимира Тюрина, которого долгое время считала виновным в преступлении.

Максакова назвала версию о том, что Вороненкова убил Тюрин "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной". Также она удивилась, как не сошла с ума.

"Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", — отметила она в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убедили украинские следователи, пишет "Газета.Ru". При этом она отмечала, что если эта версия окажется ложной, то она будет готова принести свои извинения Тюрину. "Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения" – сказала она.

Кроме того, Максакова обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Она попросила считать ее высказывание во время интервью "официальным заявлением".

Ранее вдова Вороненкова заявила, что к его убийству не имеют отношения ни Тюрин, ни российские спецслужбы. По ее мнению, Вороненкова сгубил квартирный вопрос, который стал причиной убийства. Она добавила, что в его смерти мог быть заинтересован начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов, а также бизнесмен Виталий Качура. Именно в квартире Панаитова супруги Вороненкова поселились после бегства на Украину.

Позднее стало известно, что недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется Максаковой. Такое решение вынес Тверской суд столицы.

Бывшего парламентария Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве. При этом охранник экс-депутата успел ранить убийцу, который позднее умер в больнице.

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