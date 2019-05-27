Где Пугачева? Семья не пришла на день рождения Орбакайте

Примадонна ограничилась коротким интернет-поздравлением

Мама и сыновья Кристины Орбакайте не пришли на ее день рождения, который певица отмечала в Петербурге 25 мая.

48-летняя певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором она катается на корабле с Филиппом Киркоровым. "Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы - это сказка!" - написала она. Некоторые интернет-пользователи удивились, что именинница проводит время вместе со своим бывшим отчимом, а не с мамой или сыновьями. "Почему Филипп?" - недоумевают они в комментариях.

Как пишет портал "7дней.ru", свой праздник Кристина Орбакайте отметила вместе с мужем и друзьями в петербургском ресторане. По какой-то причине на мероприятии не было ни ее сыновей Никиты и Дени, ни ее матери Аллы Пугачевой, ни бывшего мужа Владимира Преснякова, ни ее невестки Алены. Это обстоятельство породило слухи о том, что у певицы возникли натянутые отношения со своей семьей.

Впрочем, Примадонна и ее супруг Максим Галкин поздравили Орбакайте в Instagram. "С днем рождения, доченька", - написала Пугачева, выложив фото маленькой Кристины со съемок в фильме "Чучело". "Обожаю тебя! Будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура", - поздравил именинницу Галкин.

Ранее Кристина Орбакайте говорила, что она обожает свой день рождения, поскольку 25 мая у нее ассоциируется с детством и летними каникулами. Накануне праздника певица, по ее словам, всегда видит хорошие сны.

Видео: Орбакайте поздравила Дени Байсарова с днем рождения