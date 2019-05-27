ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Где Пугачева? Семья не пришла на день рождения Орбакайте

11:55
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Примадонна ограничилась коротким интернет-поздравлением

Мама и сыновья Кристины Орбакайте не пришли на ее день рождения, который певица отмечала в Петербурге 25 мая.  

Пугачева и Орбакайте показали нежность на людях
Как живет внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров. Фото
Для Пугачевой возведут храм в Подмосковье

48-летняя певица опубликовала в своем Instagram фото, на котором она катается на корабле с Филиппом Киркоровым. "Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы - это сказка!" - написала она.  Некоторые интернет-пользователи удивились, что именинница проводит время вместе со своим бывшим отчимом, а не с мамой или сыновьями. "Почему Филипп?" - недоумевают они в комментариях.  

Как пишет портал "7дней.ru", свой праздник Кристина Орбакайте отметила вместе с мужем и друзьями в петербургском ресторане. По какой-то причине на мероприятии не было ни ее сыновей Никиты и Дени, ни ее матери Аллы Пугачевой, ни бывшего мужа Владимира Преснякова, ни ее невестки Алены. Это обстоятельство породило слухи о том, что у певицы возникли натянутые отношения со своей семьей.  

Впрочем, Примадонна и ее супруг Максим Галкин поздравили Орбакайте в Instagram. "С днем рождения, доченька", - написала Пугачева, выложив фото маленькой Кристины со съемок в фильме "Чучело". "Обожаю тебя! Будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура", - поздравил именинницу Галкин.  

Ранее Кристина Орбакайте говорила, что она обожает свой день рождения, поскольку 25 мая у нее ассоциируется с детством и летними каникулами. Накануне праздника певица, по ее словам, всегда видит хорошие сны.

Видео: Орбакайте поздравила Дени Байсарова с днем рождения 
Читайте также:
Главное сегодня
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.