Из-за чего Коломойский поругался с Порошенко

Виноват "телевизор"

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что стало причиной его конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко. По его словам, это произошло "из-за телевизора".

Речь идет о принадлежащем Коломойскому телеканале "1+1". "Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию [президента], приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал", — отметил Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Порошенко лично требовал от Коломойского повлиять на руководителей телеканала. Однако бизнесмен подчеркнул, что не влияет на журналистов канала, а также не решает, какие сюжеты выпускать в эфир, передает РИА Новости.

В 2016 году украинское правительство национализировало крупнейший в стране частный банк – Приватбанк. Его основным акционером был Коломойский. Спустя год бизнесмен покинул Украину. Сначала он проживал в Швейцарии, а затем переехал в Израиль. В страну он вернулся после победы Владимира Зеленского на выборах президента. При этом бизнесмена называют его покровителем.

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