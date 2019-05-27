"Узнал по прессу": Николаев высмеял запущенную фигуру Киркорова

Хохочущий певец шокировал фанатов своим животом
Фотография Филиппа Киркорова, который катался на корабле вместе с Кристиной Орбакайте в ее день рождения, вызвала массу негативных комментариев в интернете. Людей не устроил внешний вид короля отечественной эстрады.
Орбакайте опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой они вместе с Киркоровым смеются во время речной прогулки. Артисты расположились на задних сиденьях судна. Фотограф запечатлел их в тот момент, когда они проплывали под мостом. Словно опасаясь удариться головой, Орбакайте пригнулась, а Киркоров завалился назад, приняв не самую эстетичную позу.
Многие интернет-пользователи обратили внимание на солидный живот хохочущего поп-исполнителя. Некоторые люди вообще не сразу поняли, что Орбакайте сфотографировалась с Киркоровым. Их сбили с толку не только его пузо, но и загар. "Показалось, африканец какой-то", - написал один из юзеров. "Это Фил! Узнал по прессу", - пошутил в комментариях певец и композитор Игорь Николаев.
"А что это Филя разлегся, как у себя дома", "Очень некрасиво смотрится", "Фууу! Развалился. Кристина, с днем рождения, а где Миша [муж певицы Михаил Земцов - прим. ТВЦ.RU]? Почему этот разжиревший Филипп?" - вознегодовали подписчики Кристины Орбакайте.
Ранее сообщалось, что мама и сыновья Кристины Орбакайте не пришли на ее день рождения, который певица отмечала в Петербурге 25 мая.
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