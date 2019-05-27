Нападение главы района Хакасии на журналиста обернулось уголовным делом

Чиновник обвинил сотрудников СМИ в провокации

Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев напал на журналиста во время съемки. Чиновник не стал отвечать на вопросы корреспондента. Вместо этого он набросился на него, повалил на пол и выгнал из кабинета.

Потерпевшим оказался сотрудник телеканала "Россия 24". Съемочная группа делала сюжет о непригодном состоянии жилья, которое было предоставлено пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Зайцев вышел из себя после неудобных вопросов со стороны журналиста.

Теперь по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, оно возбуждено по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом".

Между тем, сам Зайцев обвинил журналистов в провокации. По его словам, никто не согласовывал с ним интервью. Съемочная группа ворвалась в кабинет в нерабочее время, сообщает РИА Новости. При этом Зайцев отметил, что журналист обозвал его "вором и коррупционером". Также он якобы спросил, не стыдно ли ему занимать место главы района. Обвинения, по словам Зайцева, сыпались на протяжении десяти минут.

"Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня", - подчеркнул он. Теперь чиновник собирается подать в СКР заявление о неправомерных действиях корреспондента.

Как отметил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, к человеку, который напал на журналиста, могут быть применены меры и административного, и уголовного воздействия.

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