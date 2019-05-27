ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В одесской колонии вспыхнул бунт (видео)

12:50
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Поступает информация о жертвах

В Южной исправительной колонии общего режима в Одессе в понедельник начались беспорядки. По данным украинских СМИ, в здании возник пожар, после чего оттуда сбежали по меньшей мере 15 заключенных. Они скрылись в частном секторе.

"Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников", - передает издание "Думская.net". Около СИЗО сейчас находится множество силовиков. Заключенные сообщили СМИ, что спецназ крайне жестко расправляется с бунтующими.

Видео с места инцидента появилось в интернете.

Главное сегодня
Полиция Украины
Полиция Украины
Пожар в колонии в Одессе
Пожар в колонии в Одессе
Полиция Украины возле колонии в Одессе
Полиция Украины возле колонии в Одессе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.