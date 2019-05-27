В одесской колонии вспыхнул бунт (видео)

Поступает информация о жертвах

В Южной исправительной колонии общего режима в Одессе в понедельник начались беспорядки. По данным украинских СМИ, в здании возник пожар, после чего оттуда сбежали по меньшей мере 15 заключенных. Они скрылись в частном секторе.

"Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников", - передает издание "Думская.net". Около СИЗО сейчас находится множество силовиков. Заключенные сообщили СМИ, что спецназ крайне жестко расправляется с бунтующими.

Видео с места инцидента появилось в интернете.