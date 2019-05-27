Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов

Вопрос залога как меры пресечения для предпринимателей нужно анализировать

О соблюдении прав российских предпринимателей в понедельник говорили в Кремле. Свой доклад Владимиру Путину представил бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает "ТВ Центр".

Уполномоченный доложил президенту о соблюдении прав предпринимателей. Одна из основных проблем касается уголовного преследования. По словам Титова, в большинстве случаев в ходе следственных действий суд избирает меру пресечения в виде заключения под стражу. Это крайне негативно влияет на бизнес в целом по стране.

Титов: Это было бы, по нашему мнению, очень серьёзное изменение, которое позволило бы предпринимателю не уходить от ответственности, с другой стороны, продолжать иметь возможность. Потому что ещё одна цифра: в среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания.

Путин: Конечно, это всё негативные последствия. Но что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает. С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать. Я с вами согласен, надо посмотреть. Давайте проанализируем вместе и посмотрим.