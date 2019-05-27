Просто надоел: москвичка оставила сына в торговом центре и не вернулась за ним (видео)

Женщина не считает себя адекватной

В Москве произошел очередной скандал с брошенным ребенком. На этот раз "мать-кукушка" оставила свое чадо в игровой комнате торгового центра.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Лобненской 26 мая. Молодая женщина утром привела шестилетнего сына в игровую комнату. Там она оплатила час его пребывания. Однако за мальчиком она так и не вернулась.

Когда настало время обеда воспитатели накормили мальчика бутербродами. Мамы все не было, но она оставила свой номер телефоны в договоре, который обязана была подписать, прежде чем отдавать ребенка.

В итоге сотрудники ТЦ позвонили ей на мобильный телефон, пишет KP.RU. Но женщина неприятно удивила их свои заявлением. "По телефону она заявила, что не собирается забирать ребенка. Сказала: "он мне надоел оставьте его себе", - отметили источники в правоохранительных органах.

Тут уже пришлось звонить в полицию. В итоге ребенка отвезли в ближайший участок. По номеру телефона нашли и горе-мать мальчика. Ее задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мальчика же госпитализировали в одну из детских больниц. Его дальнейшую судьбу решат органы опеки. Будут проверены жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по воспитанию его родителями.

Между тем, появилась видеозапись допроса женщины. Ее сотрудники полиции обнаружили в квартире сожителя. По ее словам, никаких документов, подтверждающих, что она мать ребенка, у нее нет. "Мне передала его бабушка", - сказала москвичка.

Кроме того, она допустила, что является неадекватной и попыталась обвинить во всем своего гражданского супруга. А еще она предложила оператору снять эротический фильм.

Похожий случай произошел неделю назад в столице. Была задержана женщина, которая бросила свою двухлетнюю дочь в поликлинике. Родственников разыскивали и следователи, и журналисты, и волонтёры. Позднее история приняла неожиданный поворот. Суд должен был избрать меру пресечения матери и ее сожителю, но вместо этого пару выпустили на свободу. В последний момент прокуратура сняла свои претензии, и уголовное дело, которое возбудили по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка", было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

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