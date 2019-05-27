Собянин открыл остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"

Добираться до Инновационного центра станет быстрее

На Смоленском направлении Московской железной дороги в понедельник открылся транспортно-пересадочный узел "Инновационный центр Сколково". Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Время поездки от Белорусского вокзала до нового остановочного пункта составит до получаса в зависимости от типа электропоезда. А путь для пешеходов до Инновационного центра сократится в пять раз. Теперь до "Сколково" можно дойти за 5 минут вместо 25.

Транспортно-пересадочный узел заменил временную платформу "Трёхгорка". При этом купленные ранее абонементы останутся действительными. Кроме того, не изменится и расписание поездов, поэтому беспокоиться пассажирам не о чем.