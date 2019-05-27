ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"

14:51
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Добираться до Инновационного центра станет быстрее

На Смоленском направлении Московской железной дороги в понедельник открылся транспортно-пересадочный узел "Инновационный центр Сколково". Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Время поездки от Белорусского вокзала до нового остановочного пункта составит до получаса в зависимости от типа электропоезда. А путь для пешеходов до Инновационного центра сократится в пять раз. Теперь до "Сколково" можно дойти за 5 минут вместо 25.

Транспортно-пересадочный узел заменил временную платформу "Трёхгорка". При этом купленные ранее абонементы останутся действительными. Кроме того, не изменится и расписание поездов, поэтому беспокоиться пассажирам не о чем.

Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.