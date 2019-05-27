В России окончательно отменили роуминг

Национальный роуминг прекратит существование с 1 июня

Подготовку и проведение единого государственного экзамена по всей России обсудил Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Глава правительства отметил, что все регионы страны готовы к ЕГЭ. Процедуру проведения тестов усовершенствовали. Чтобы исключить возможность нарушений или подтасовок результатов. Медведев пожелал удачи выпускникам и терпения их родителям.

Еще одной темой совещания стал вопрос развития сотовой связи. Дмитрий Медведев отметил, что большинство операторов уже перешли на новые стандарты работы и рассказал об окончательном решении проблемы внутреннего роуминга.

"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно — закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка на уровне подзаконного нормативного акта правительства", - сообщил Дмитрий Медведев.

В соответствии с принятым законом, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня.

