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В России окончательно отменили роуминг

14:39
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Национальный роуминг прекратит существование с 1 июня

Подготовку и проведение единого государственного экзамена по всей России обсудил Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Глава правительства отметил, что все регионы страны готовы к ЕГЭ. Процедуру проведения тестов усовершенствовали. Чтобы исключить возможность нарушений или подтасовок результатов. Медведев пожелал удачи выпускникам и терпения их родителям.

Еще одной темой совещания стал вопрос развития сотовой связи. Дмитрий Медведев отметил, что большинство операторов уже перешли на новые стандарты работы и рассказал об окончательном решении проблемы внутреннего роуминга.

"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно — закрепляет в правилах услуг телефонной  связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка на уровне подзаконного нормативного акта правительства", - сообщил Дмитрий Медведев.

В соответствии с принятым законом, внутренний  роуминг на территории России отменяется с 1 июня. 
 

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