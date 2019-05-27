Кремль опроверг отставку Суркова

Пресс-секретарь президента назвал сообщения "кадровыми слухами"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы государства. По словам представителя Кремля, кадровые слухи он не комментирует.

"Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали", - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Ранее телеграм-каналы сообщили о том, что Владислав Сурков написал заявление об отставке. По данным бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак, это произошло еще две недели назад. Официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь, близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков в интервью URA.RU опроверг слухи об отставке помощника президента. Он назвал их неправдой и засорением информационного пространства.