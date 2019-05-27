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В Сколково открыли транспортно-пересадочный узел

15:06
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Открывшийся узел осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин

В понедельник на Смоленском направлении Московской железной дороги запущен новый транспортно-пересадочный узел. Он называется "Инновационный центр "Сколково" и заменит платформу "Трёхгорка", от которой до комплекса приходилось идти пешком почти полчаса. Теперь это займет несколько минут. А еще в новом ТПУ можно пересесть на автобус.

Инновационный центр - это не просто новая железнодорожная станция. Она возведена на месте старой платформы "Трехгорка". Теперь пассажирам, чтобы добраться от Белорусского вокзала в Сколково, понадобится всего 17 минут. К их услугам новый транспортно-пересадочный комплекс.

Комфортабельный салон современного скоростного поезда "Иволга" этим утром оценили лично мэр столицы, губернатор Московской области, руководители Минтранса и РЖД.

Для бизнеса - офисная многоэтажка. Для пассажиров - просторная галерея над загруженным Минским шоссе - она позволяет пешком в считанные минуты добраться от электрички к выходу в сторону Сколково.

"Спасибо инвесторам и Российским железным дорогам: построен такой транспортный пересадочный узел в районе Сколково, который уменьшает количество времени в пути просто в разы. Примерно в два раза быстрее можно добраться от Белорусского вокзала до Сколково, в котором работает уже больше 20000 человек", - отметил Собянин.

Мультимодальный транспортно-пересадочный узел возведен в партнёрстве государства и бизнеса. Масштабный проект стал точкой приложения совместных организаторских усилий.

Сейчас на станции "Инновационный центр" запущены три пассажирские платформы. ТПУ построен с учетом возрастающего пассажиропотока. Уже сейчас станция "Инновационный центр" способна обслужить до 8 тысяч пассажиров в сутки. К концу года, после запуска дополнительного пути, этот показатель удвоится.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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