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Видео задержания сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС

15:04
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Тимур Галлямов попытался скрыться с места инцидента

Следственный комитет просит суд арестовать мужчину, который сбил автоинспектора в Москве. 27-летнему водителю предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". До конца дня ему должны избрать меру пресечения, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье. На Кутузовском проспекте сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Toyota Land Cruiser для проверки документов, однако водитель повёл себя неадекватно и попытался скрыться, причём сбив полицейского. Задержать нарушителя удалось только после погони. Им оказался сын бывшего сенатора и экс-министра спорта Подмосковья Амира Галлямова Тимур Галлямов.

По некоторым данным, молодого человека ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Алкоголя в его крови не обнаружено, но есть вероятность, что он находился под воздействием наркотиков. Автоинспектор находится в больнице, у него диагностирован перелом левой голени.

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