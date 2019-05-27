Видео задержания сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС

Тимур Галлямов попытался скрыться с места инцидента

Следственный комитет просит суд арестовать мужчину, который сбил автоинспектора в Москве. 27-летнему водителю предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". До конца дня ему должны избрать меру пресечения, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье. На Кутузовском проспекте сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Toyota Land Cruiser для проверки документов, однако водитель повёл себя неадекватно и попытался скрыться, причём сбив полицейского. Задержать нарушителя удалось только после погони. Им оказался сын бывшего сенатора и экс-министра спорта Подмосковья Амира Галлямова Тимур Галлямов.

По некоторым данным, молодого человека ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Алкоголя в его крови не обнаружено, но есть вероятность, что он находился под воздействием наркотиков. Автоинспектор находится в больнице, у него диагностирован перелом левой голени.