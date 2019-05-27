Появились данные о женщине, оставившей сына в игровой комнате ТЦ

Следователи проверят жилищные условия ребенка, брошенного в торговом центре в Москве

В Москве задержали мать, которая накануне бросила своего шестилетнего сына в торговом центре. Женщина просто оставила мальчика в игровой комнате, оплатила безлимитное посещение и ушла. Видимо, с чувством выполненного родительского долга. Сотрудники магазина звонили ей и просили ребёнка забрать, но без результата.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как женщина входит в торговый центр. За ней, еле поспевая, бежит ребёнок. На вид мальчику лет шесть. Следующее видео – они уже выходят из лифта. И вроде ничего необычного, если бы не один факт – из магазина женщина выйдет уже одна.

Мать мальчика привела его в игровую зону. Оставила на 7 часов, оплатила безлимитное посещение. Но возвращаться за сыном не собиралась.

Это сотрудники торгового центра поняли лишь поздним вечером, когда мальчик начал плакать и звать маму. Они позвонили женщине, телефон был указан в договоре. Услышанное повергло в шок - женщина заявила, что сын ей надоел, и предложила сотрудникам ТЦ оставить его себе. Якобы, даже предложила за это заплатить. На последующие звонки женщина не отвечала.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Уже на допросе мать мальчика Виктория все отрицала, даже то, что у неё вообще есть ребёнок. Однако позже она призналась, что ребенок все-таки её. А во всех проблемах обвинила сожителя.

Странное поведение женщины у сотрудников полиции вызывает много вопросов. Проверку проводят и в торговом центре. Возбуждено уголовное дело.

Постоянные посетители говорят, что Виктория не раз оставляла ребенка. Когда на 2 часа, когда на 4. Мальчик всегда был ухожен, сыт. Сейчас он находится в больнице. С ним работают психологи. А вот его маму задержали. Следователи допрашивают женщину и проверяют, стояла ли она на учете в психдиспансере.

Елена Макарова, "ТВ Центр".