В квартире оружейника-пенсионера нашли 3 тысячи патронов

В московской квартире обнаружили подпольную мастерскую

Московскому пенсионеру грозит до трёх лет лишения свободы - у себя дома, в Ховрино, он устроил подпольную мастерскую оружия, сообщает "ТВ Центр".

Вообще сложно назвать квартирой то, что увидели оперативники, когда они переступили порог. Вещами и мусором был завален буквально каждый сантиметр площади. А ещё горы книг, до потолка, и почти все - только про оружие.

Ну и главное - оперативники насчитали 7 пистолетов, около трех тысяч патронов. Инструменты для изготовления и починки лежали тут же, среди хлама. Запчасти 72-летний мастер покупал через интернет, а затем по схеме собирал. По его словам, просто для души.