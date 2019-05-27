Немытая голова и победный макияж: приметы и хитрости для сдачи ЕГЭ

Основной этап экзаменов продлится до июля

В понедельник начался основной этап сдачи ЕГЭ. Почти 90 тысяч московских выпускников пишут обязательные литературу и географию. Как школьники к госэкзаменам подготовились, станет известно скоро - не позднее 11 июня. Впрочем, если результаты не удовлетворят, их можно будет обжаловать через портал Госуслуг, ссылка для апелляций там уже есть.

Ни знакомых кабинетов, ни учителей – в понедельник на экзамены сюда пришли ученики соседних школ. Чтобы точно никаких подсказок. С собой – только паспорт и ручка. Но многие несут по две, а то и пять – на всякий случай, передает "ТВ Центр". Не забывают и о приметах: кто-то специально не мыл голову, чтобы не смыть знания, кому-то забытый паспорт кидали с балкона – чтобы не возвращаться. Анна Шакарян решила: сила – в красоте.

"Я себя старалась поддержать, потому что макияж мне дает какое-то расслабление. Я сегодня решила, что у меня победный макияж - это мне помогает: ты красивая, ты все сдашь!" – говорит девушка.

Десятки прочитанных книг и выученных стихотворений - Анна мечтает поступить на филологический в МГУ. Экзамен по литературе включает сразу несколько сочинений – потому и длится почти четыре часа. На задания по географии отводится всего три. Здесь школьникам разрешено пользоваться еще и линейкой, транспортиром и калькулятором.

Многие посещали дополнительные занятия в школах, подготовительные курсы в вузах, занимались с репетиторами. На ЕГЭ можно надеяться только на знания. Любой допинг в виде конфет и шоколадок остаётся за дверями кабинета. Выйти во время экзамена можно только в сопровождении общественных наблюдателей. Среди них – и родители будущих выпускников.

До экзамена флешки и бланки хранятся в специальном сейфе. Задания распечатывают прямо в аудиториях. Везде ведётся видеонаблюдение. В каждом классе – по две камеры. За проведением ЕГЭ по всей стране в режиме онлайн следят из нового ситуационно-информационного центра в Москве.

Литература и география в этом году стали первыми экзаменами для российских выпускников. Свои результаты они узнают не позднее 11 июня. Основной этап ЕГЭ продлится до 1 июля. Экзамены планируют сдать почти 750 тысяч человек.

Полина Кастрицкая, Наталья Епифанова, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".