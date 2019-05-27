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Когда откроют участок "красной" линии метро до Коммунарки

15:36
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Готовность нового участка Сокольнической линии составляет 95-98%

Через месяц на Сокольнической линии столичного метро будут запущены сразу 4 новые станции. После сегодняшней конечной "Саларьево" откроют "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховская" и "Столбово". Сейчас они все в высокой степени готовности, сообщает "ТВ Центр".

Завершаются отделочные работы, уже в ближайшие недели поезда начнут обкатку. По сути, Коммунарка получит наземное метро, но полностью накрытое специальной крышей и соседствующее с трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Кстати, одновременно с запуском метро будет открыт и тоннель под Калужским шоссе. Но на этом строительство метро в Новой Москве не завершится.

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Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
Станция метро "Ольховая"
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