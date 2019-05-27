Когда откроют участок "красной" линии метро до Коммунарки

Готовность нового участка Сокольнической линии составляет 95-98%

Через месяц на Сокольнической линии столичного метро будут запущены сразу 4 новые станции. После сегодняшней конечной "Саларьево" откроют "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховская" и "Столбово". Сейчас они все в высокой степени готовности, сообщает "ТВ Центр".

Завершаются отделочные работы, уже в ближайшие недели поезда начнут обкатку. По сути, Коммунарка получит наземное метро, но полностью накрытое специальной крышей и соседствующее с трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Кстати, одновременно с запуском метро будет открыт и тоннель под Калужским шоссе. Но на этом строительство метро в Новой Москве не завершится.