ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета II пошла против правил из-за смерти служанки

13:16
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Королевская семья обожала Аннет Уилкин

Королева Великобритании Елизавета II намерена в нарушении протокола посетить похороны своей экономки Аннет Уилкин, которая проработала в Виндзорском замке более 40 лет. 

Кейт Миддлтон ослушалась Елизавету II и оголилась на людях
Выставившая семейные ссоры на всеобщее обозрение Меган Маркл ужаснула Елизавету II
Елизавета II нагрянула в гости к Меган Маркл с предродовой инспекцией

Как передает Daily Mail, царствующая особа была "глубоко опечалена" известием о кончине 72-летней Уилкин, которая скончалась в результате внезапной болезни. Обычно королева предпочитает отправлять на похороны своего представителя, чтобы не привлекать к себе внимание. Однако в этот раз Елизавета II планирует присутствовать на погребении лично.  

Сообщается, что 40 лет назад Аннет Уилкин устроилась на работу в замке в качестве младшей горничной. Забыв про личную жизнь, она всю себя посвятила работе и служению королевской семье. По словам осведомленных источников, она всегда была безукоризненно одета и строго выполняла свои обязанности. "Королева и ее родные обожали ее, и она была почти частью семьи", - сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в июне Елизавета II собирается посетить банкет по случаю визита в Британию американского президента Дональда Трампа и его супруги Меланьи. 

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына
Читайте также:
Главное сегодня
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.