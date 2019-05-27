Елизавета II пошла против правил из-за смерти служанки

Королевская семья обожала Аннет Уилкин
Королева Великобритании Елизавета II намерена в нарушении протокола посетить похороны своей экономки Аннет Уилкин, которая проработала в Виндзорском замке более 40 лет.
Как передает Daily Mail, царствующая особа была "глубоко опечалена" известием о кончине 72-летней Уилкин, которая скончалась в результате внезапной болезни. Обычно королева предпочитает отправлять на похороны своего представителя, чтобы не привлекать к себе внимание. Однако в этот раз Елизавета II планирует присутствовать на погребении лично.
Сообщается, что 40 лет назад Аннет Уилкин устроилась на работу в замке в качестве младшей горничной. Забыв про личную жизнь, она всю себя посвятила работе и служению королевской семье. По словам осведомленных источников, она всегда была безукоризненно одета и строго выполняла свои обязанности. "Королева и ее родные обожали ее, и она была почти частью семьи", - сказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что в июне Елизавета II собирается посетить банкет по случаю визита в Британию американского президента Дональда Трампа и его супруги Меланьи.
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