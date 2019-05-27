Маленькая бунтарка: красавица-дочка Джоли растет копией Питта

13-летняя Шайло не боится показывать характер

27 мая своенравной Шайло Нувель - первому биологическому ребенку Анджелины Джоли и Брэда Питта - исполнилось 13 лет. Все эти годы девочка не перестает удивлять поклонников звездного семейства.

Девочка родилась в 2006 году в Намибии, куда Джоли и Питт переехали перед родами. Имя Шайло Нувель (Shiloh Nouvel) означает Новая Мессия. Ее первое фото звездные родители продали журналам "People" и "Hello!" за 10 миллионов долларов. С трехлетнего возраста девочка стала самостоятельно выбирать себе одежду, отдавая предпочтение бриджам, толстовкам, рубашкам и другим мальчишеским вещам. Едва научившись говорить, она попросила родителей коротко постричь ей волосы и не прокалывать уши.

В девять лет Шайло потребовала называть ее Джоном. По слухам, ребенок не просто копирует стиль и поведение своих старших братьев, но и задумывается о смене пола. Анджелина Джоли и Брэд Питт никогда не препятствовали попыткам дочери самоопределиться, но наверняка надеялись, что с возрастом она одумается и перестанет прятать свою красоту под мешковатой одеждой.

И вот Шайло стукнуло 13 лет, однако она осталась верна своему образу. Она носит толстовки и бриджи с карманами, а на торжественные мероприятия может нарядиться в черный мужской костюм. Девочка играет в баскетбол и с такой страстью катается на сноуборде, что в прошлом году она даже сломала себе ключицу на горнолыжном склоне. С недавних пор она стала носить брекеты, но ни капельки этого не стесняется и улыбается на каждой второй фотографии во все свои 32 зуба. В последнее время Шайло сильно вытянулась, и совсем скоро она станет выше своей мамы, если, конечно, перестанет сутулиться.

Как и раньше, своенравной девочке постоянно напоминают о том, как сильно она похожа на своего отца. Та же форма лица, те же губы, тот же взгляд. "Маленький Брэд", "Вылитый папа", "Они с отцом похожи как две капли воды" - пишут интернет-пользователи чуть ли не под каждым снимком девочки-подростка. Обыватели постоянно упрекают ее в том, что она строит из себя пацана, однако всегда находятся мудрые люди, которые и в соцсетях, и в реальной жизни с уважением отзываются о ее сильном и самобытном характере, а также напоминают хейтерам о ее праве на самоопределение. При этом большинство поклонников Джоли и Питта находят девочку очень привлекательной. Такую красоту ничем не испортишь, уверены они.

Осведомленные источники утверждают, что между Шайло и Брэдом Питтом существует мощная эмоциональная связь. Девочка болезненнее всех своих братьев и сестер переживала развод родителей. Как говорят, она каждый вечер ждала звонка от папы и просила Анджелину Джоли отпустить ее пожить к отцу. "Шайло уже не тот игривый малыш, каким она была до расставания Брэда и Энджи", - заявил один из источников, добавив, что маленькая бунтарка до сих пор не готова понять, почему ее папа не может быть вместе со своей семьей.

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"