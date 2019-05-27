Команду Зеленского уличили в наглой лжи

Украинский парламент хотят дискредитировать, уверен его председатель

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук солгал о договоренностях с главами фракций парламента по поводу нового избирательного законодательства. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета депутатских фракций и групп.

Председатель парламента процитировал сообщение с сайта администрации президента Владимира Зеленского. Там говорилось, что во время консультаций с главой государства 21 мая глава Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что еще нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. "Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение – поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%", – говорится в цитате.

После этого Парубий отметил, что эта цитата использована для дискредитации Верховной Рады. По его словам, никакого компромисса и консенсуса достигнуто не было по закрытым спискам. "И я прошу глав фракций это подтвердить и в дальнейшем не дискредитировать высший законодательный орган и глав фракций", - приводит его слова "Интерфакс". Также он потребовал публично предоставить стенограмму этих консультаций.

Кроме того, Парубий дал официальный запрос, чтобы стенограмма была передана всем участникам встречи, так как в ходе встречи обсуждались не частные моменты. "Мы проводили консультации, предусмотренные Конституцией, и я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос – и я уверен, что это будет поддержано всеми главами фракций, – чтобы общество могло видеть, как проходили переговоры", – сказал он.

По словам Парубия, задачей нынешнего созыва парламента является принятие избирательного законодательства. Оно предусматривает выборы по открытым спискам.

Ранее Стефанчук заявил, что действия Верховной Рады показывают, что она недоговороспособна по вопросам сотрудничества с президентом. По его словам, Зеленский уже сделал для себя выводы. Перед этим Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об изменении избирательного законодательства. Документ вводит пропорциональную избирательную систему и снижает проходной барьер для партий с 5% до 3%.

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