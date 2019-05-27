В ракету "Союз" сразу после старта ударила молния (видео)

Несмотря на это, вся техника отработала штатно

В ракету-носитель "Союз-2.1Б" через несколько секунд после старта ударила молния. Запуск проводился на космодроме "Плесецк". Сообщается, что, несмотря на электрический заряд, ракета успешно вывела навигационный спутник "Глонасс-М" на орбиту, передает "ТВ Центр".

Специалисты главного испытательного космического центра имени Титова приняли управление космическим аппаратом. С ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все системы функционируют в штатном режиме.

Как стало известно, "Глонасс-М" сменит на орбите космический аппарат, который уже отработал свой срок службы. На сегодняшний день группировка российской навигационной системы ГЛОНАСС насчитывает 26 космических аппаратов.

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