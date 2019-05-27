Найденный в Москве череп может принадлежать пропавшей балерине Большого театра

Девушку ищут с 2014 года

В Москве нашли череп, который может принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой. Она пропала еще в 2014 году.

Страшную находку сделали дети, гулявшие по берегу реки на востоке столицы. Останки были направлены на ДНК-экспертизу. При этом портретную пока провести не удалось. Дело в том, что не хватает нижней челюсти.

При этом известно, что именно в этом месте пять лет назад засветился телефон подозреваемого в убийстве девушки, передает Telegram-канал Mash. Это 37-летний Малхаз Джавоев.

Артистка Большого театра пропала в конце августа 2014 года. У нее был роман с Джавоевым. При этом позднее мужчина женился на другой. Демину же он поженил на друге, чтобы завладеть его квартирой и деньгами. Они договорились, что девушке останется доля. Однако в итоге Малхаз ничего не отдал, а оформил всё на себя. После этого они оба исчезли.

В 2017 году Джавоева нашли в Германии под чужим именем. Его экстрадировали. Теперь он находится в "Матросской Тишине".

Что касается Деминой, то тревогу забили ее родственники в Кирове. Они обратились в розыск. Поисками балерины занимались и волонтеры из "Лиза-Алерт", однако девушку так нигде и не нашли.