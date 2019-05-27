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Американские военные поверили в существование НЛО

14:39
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Один из летчиков едва не столкнулся с ним

Американские военные занимаются изучением неопознанных летающих объектов (НЛО). В 2014-2015 годах летчики ВМС США заметили странные объекты, движущиеся со сверхзвуковой скоростью.

Один из военных даже едва не столкнулся с нечто пролетевшим рядом с кабиной. "Я чуть не влетел в одну из этих штук", - рассказал лейтенант Дэнни Эккойн. К сожалению, он не успел заснять происходящее на камеру, вмонтированную в его шлем.

В Минобороны США считают, что это не инопланетные объекты – им вполне можно найти "земное объяснение", пишет "Газета.Ru". Например, это могла быть ошибка визуализации, какие-либо атмосферные эффекты или же вовсе перегрузка нервной системы летчиков.

Рядовые военные не исключают, что это может быть некий летательный аппарат без реактивного двигателя и следов выхлопа, способный летать на большой высоте и на большой скорости.

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