Американские военные поверили в существование НЛО

Один из летчиков едва не столкнулся с ним

Американские военные занимаются изучением неопознанных летающих объектов (НЛО). В 2014-2015 годах летчики ВМС США заметили странные объекты, движущиеся со сверхзвуковой скоростью.

Один из военных даже едва не столкнулся с нечто пролетевшим рядом с кабиной. "Я чуть не влетел в одну из этих штук", - рассказал лейтенант Дэнни Эккойн. К сожалению, он не успел заснять происходящее на камеру, вмонтированную в его шлем.

В Минобороны США считают, что это не инопланетные объекты – им вполне можно найти "земное объяснение", пишет "Газета.Ru". Например, это могла быть ошибка визуализации, какие-либо атмосферные эффекты или же вовсе перегрузка нервной системы летчиков.

Рядовые военные не исключают, что это может быть некий летательный аппарат без реактивного двигателя и следов выхлопа, способный летать на большой высоте и на большой скорости.