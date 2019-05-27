Почему вдова Децла скрывает лицо

На всех фото розовые заячьи уши

Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях. На странное поведение девушки обратили вниание фанаты музыканта и подписчики в Instagram.

Юлия перестала выкладывать селфи и фотографии с открытым лицом. Последние несколько месяцев ее посты – это либо это общие виды города, фотографии природы и цветов, либо ее фотографии со спины, в очках или в розовой маске с заячьими ушами.

"Юлия, а почему вы лица прячете?", "Почему вы все время в маске?" - задались вопросом обеспокоенные подписчики. "Чтобы их не тиражировали без спроса", - ответила Юлия Толмацкая.

Кроме того, вдова удалила все фотографии с Децлом и 13-летним сыном Тони. Многие поклонники не оценили подобный шаг и принялись обвинять девушку в том, что "она слишком быстро оправилась после смерти мужа".

35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Артист умер в гримерке после частной вечеринки. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.