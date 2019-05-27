Почему вдова Децла скрывает лицо

На всех фото розовые заячьи уши
Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях. На странное поведение девушки обратили вниание фанаты музыканта и подписчики в Instagram.
Юлия перестала выкладывать селфи и фотографии с открытым лицом. Последние несколько месяцев ее посты – это либо это общие виды города, фотографии природы и цветов, либо ее фотографии со спины, в очках или в розовой маске с заячьими ушами.
Нет сисек? БАМ! Вставь силиконовую грудь и твоя личная жизнь наладится. Грудь? Прикрой себя. Ты такая вульгарная. Нет попы? Все будут смеяться над тобой за отсутствие попы. Попа? Ну, лучше прикрой себя, ведь ты не хочешь привлекать лишнее внимание к этой попе. Низкая? Тебе надо носить каблуки. Высокая? БАМ! Тебе нельзя быть выше своего мужчины. Так что, никогда не носи каблуки. Худая? Тебе надо покушать, набрать немного веса, потому что костлявых никто не любит. Упитанная? Сбрось вес, потому что никто не любит толстых женщин. Ты красишься? Прекрати, будь естественной. Не накрашена? Пожалуйста, начни ухаживать за собой. Не будь такой ленивой. Нас, женщин, постоянно за всё стыдят.. Так что, мы пожалуй можем делать то, что хотим.
"Юлия, а почему вы лица прячете?", "Почему вы все время в маске?" - задались вопросом обеспокоенные подписчики. "Чтобы их не тиражировали без спроса", - ответила Юлия Толмацкая.
Кроме того, вдова удалила все фотографии с Децлом и 13-летним сыном Тони. Многие поклонники не оценили подобный шаг и принялись обвинять девушку в том, что "она слишком быстро оправилась после смерти мужа".
35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Артист умер в гримерке после частной вечеринки. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.