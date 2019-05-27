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Каменских показала шикарную фигуру во время медового месяца

15:27
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Музыканты пришли на пляж без колец

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа), опубликовала фотографии из свадебного путешествия. 
"До слез": опубликованы трогательные кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

27 мая Каменских выложила в своем Instagram фото, на котором ее обнимает Потап. Пара стоит на пляже с белоснежным песком, в руках у них бокалы с шампанским. Певица также опубликовала два снимка, на которых она демонстрирует свою шикарную фигуру.  

"Какие лапочки", "10 лет я этого ждал", "Вы идеальная пара" - интернет-пользователи оставили в комментариях массу подобных сообщений. Между тем некоторые наблюдательные юзеры заметили, что Каменских и Потапенко позируют без обручальных колец. "Что-то колец обручальных не наблюдаю. Может, они и не в браке", "А где кольца", "А где колечки?" – вопрошают граждане. 

Как сообщалось ранее, интернет-пользователи заподозрили Настю Каменских в беременности. Изучив некоторые свадебные снимки, они сочли, что у певицы появился животик. Кроме того, артистка выложила в соцсети фото, на котором она держит руки на животе, словно намекая на свое положение.

Видео: танец Потапа и Насти Каменских
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