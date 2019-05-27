Каменских показала шикарную фигуру во время медового месяца

Музыканты пришли на пляж без колец

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа), опубликовала фотографии из свадебного путешествия.

27 мая Каменских выложила в своем Instagram фото, на котором ее обнимает Потап. Пара стоит на пляже с белоснежным песком, в руках у них бокалы с шампанским. Певица также опубликовала два снимка, на которых она демонстрирует свою шикарную фигуру.

"Какие лапочки", "10 лет я этого ждал", "Вы идеальная пара" - интернет-пользователи оставили в комментариях массу подобных сообщений. Между тем некоторые наблюдательные юзеры заметили, что Каменских и Потапенко позируют без обручальных колец. "Что-то колец обручальных не наблюдаю. Может, они и не в браке", "А где кольца", "А где колечки?" – вопрошают граждане.

Как сообщалось ранее, интернет-пользователи заподозрили Настю Каменских в беременности. Изучив некоторые свадебные снимки, они сочли, что у певицы появился животик. Кроме того, артистка выложила в соцсети фото, на котором она держит руки на животе, словно намекая на свое положение.

Видео: танец Потапа и Насти Каменских