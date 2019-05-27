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Дейнерис под столом: реакция на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

15:43
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Актеров шокировал финал сериала

HBO показал документальный фильм о создании сериала "Игра престолов" - "Последний дозор".

Особенно эмоциональными получились кадры, где Кит Харингтон (Джон Сноу) и Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) читают сценарий. По сюжету, Джон должен убить Дени возле железного трона в разрушенном Красном замке.

Когда Харингтон узнал, что ему придется вонзить нож в сердце своей любовницы и тети, то он схватился за голову и обменялся многозначительным взглядом со своей напарницей. Эмилия в ответ скорчила гримасу и сползла под стол.

Конлет Хилл (лорд Варис), прочитав, как умрет его персонаж, выкинул сценарий. Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) бросились его успокаивать, пишет "Газета.Ru". Убийство Мэйси Уильямс (Арья Старк) Владимира Вурдика (Король Ночи) вызвало шквал аплодисментов.

"Игра престолов" шла на экранах на протяжении восьми лет и запомнилась зрителям неожиданными сюжетными поворотами и смертями главных героев. Первая серия вышла 17 апреля 2011 года, а последнюю мир посмотрел 20 мая 2019 года. За восемь сезонов своей смертью умерли лишь красная жрица Мелисандра, лорд Риверрана Хостер Талли и мейстер Эймон Таргариен.

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Кадр из сериала "Игра престолов"
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