Дейнерис под столом: реакция на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

Актеров шокировал финал сериала

HBO показал документальный фильм о создании сериала "Игра престолов" - "Последний дозор".

Особенно эмоциональными получились кадры, где Кит Харингтон (Джон Сноу) и Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) читают сценарий. По сюжету, Джон должен убить Дени возле железного трона в разрушенном Красном замке.

Когда Харингтон узнал, что ему придется вонзить нож в сердце своей любовницы и тети, то он схватился за голову и обменялся многозначительным взглядом со своей напарницей. Эмилия в ответ скорчила гримасу и сползла под стол.

Конлет Хилл (лорд Варис), прочитав, как умрет его персонаж, выкинул сценарий. Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) бросились его успокаивать, пишет "Газета.Ru". Убийство Мэйси Уильямс (Арья Старк) Владимира Вурдика (Король Ночи) вызвало шквал аплодисментов.

"Игра престолов" шла на экранах на протяжении восьми лет и запомнилась зрителям неожиданными сюжетными поворотами и смертями главных героев. Первая серия вышла 17 апреля 2011 года, а последнюю мир посмотрел 20 мая 2019 года. За восемь сезонов своей смертью умерли лишь красная жрица Мелисандра, лорд Риверрана Хостер Талли и мейстер Эймон Таргариен.