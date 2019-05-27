Волочкову посадили в клетку (видео)

Подписчики балерины остались недовольны увиденным

Балерина Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам, как идет подготовка к ее новому шоу "Клоун и балерина". Знаменитая певица и актриса также поделилась первыми видео с репетиции.

На ролике знаменитость сидит в подвешенной к потолку клетке, пишут Дни.ру. В ней балерина показывает свою визитную карточку – шпагат. Сначала она сидит на поперечном шпагате, а затем выполняет трюк стоя.

"Фрагмент нашей репетиции спектакля "Клоун и балерина". Это первая репетиция на подвесе. Я такая счастливая!" – написала в Instagram Волочкова. Она уточнила, что постановщиком шоу выступил Николай Челноков.

При этом подписчики не разделили радость с балериной. "Шпагат кривой", "Она больше ничего и не умеет", "А "ласточку" в "обезьяннике" показать не хочешь?" – подписали они под видео.

Ранее Волочкова показала своим фанатам травму на ноге. Балерина несколько дней страдала от боли на Мальдивах, прежде чем обратиться к медикам.

Видео: Волочкова покидает Россию

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