Неизвестный с ножом напал на редакцию российской газеты

Сотрудники получили ранения

Сотрудники редакции газеты "Родина" в Ставрополе пострадали в результате нападения мужчины с ножом. Ранены четыре человека.

Как рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram, нападавший задержан. Сейчас полиция проводит все необходимые действия.

При этом Владимиров подчеркнул, что угрозы жизни пострадавшим нет. С ними работают медики. Двое уже отпущены домой. Еще двоих могут госпитализировать.

По данным Telegram-канала Mash, злоумышленника зовут Константин Сиднев. Он заявил, что своим поступком хотел вызвать резонанс. По его словам, нападение произошло после того, как главный редактор отказался ставить в печать статью, которую он принес в редакцию. После этого он пырнул главреда ножом в лицо. Другие журналисты пострадали, пытаясь скрутить нападавшего.

Также сообщается, что мужчина является филологом. Ранее он числился пропавшим без вести несколько дней. Также известно, что он состоял на учете в ПНД. "Родина" является газетой краевого отделения КПРФ.

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