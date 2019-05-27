ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неизвестный с ножом напал на редакцию российской газеты

15:18
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Сотрудники получили ранения

Сотрудники редакции газеты "Родина" в Ставрополе пострадали в результате нападения мужчины с ножом. Ранены четыре человека.

Как рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram, нападавший задержан. Сейчас полиция проводит все необходимые действия. 

При этом Владимиров подчеркнул, что угрозы жизни пострадавшим нет. С ними работают медики. Двое уже отпущены домой. Еще двоих могут госпитализировать.

По данным Telegram-канала Mash, злоумышленника зовут Константин Сиднев. Он заявил, что своим поступком хотел вызвать резонанс. По его словам, нападение произошло после того, как главный редактор отказался ставить в печать статью, которую он принес в редакцию. После этого он пырнул главреда ножом в лицо. Другие журналисты пострадали, пытаясь скрутить нападавшего.

Также сообщается, что мужчина является филологом. Ранее он числился пропавшим без вести несколько дней. Также известно, что он состоял на учете в ПНД. "Родина" является газетой краевого отделения КПРФ.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.