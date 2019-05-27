В смерти Кобзона обнаружили мистический след

Певец узнал свое будущее задолго до кончины

Пианист и композитор Левон Оганезов рассказал, что певцу Иосифу Кобзону предсказали смерть в начале 70-х годов.

По словам Оганезова, много лет назад они с Кобзоном приехали на гастроли в Краснодар. На рынке им повстречалась цыганка, которая предложила погадать Кобзону.

"У Йоси настроение было хорошее, он дал ей пять рублей, по тем временам большие деньги. И тогда она ему сказала: "Проживешь ты 82 года (на два года ошиблась, Иосиф прожил до 80 лет). И последние десять лет будешь очень болеть. Будет у тебя двое детей, большое количество внуков, много денег, слава и почет". Все сбылось", - цитирует Оганезова Sobesednik.ru.

Он также рассказал, что Иосиф Кобзон был трудолюбивым и выносливым музыкантом, который мог работать с утра до вечера. Он часто помогал людям, не требуя ничего взамен. Певец отличался хорошими организаторскими способностями и любовью к розыгрышам, отметил пианист. Например, однажды Кобзон предложил зрителям в Колонном зале не смеяться во время выступления актера Юрия Никулина. "Публика согласилась. Приехал Никулин, мы спрятались за кулисами. Юрий Владимирович рассказал анекдот. Молчание. Рассказал второй. Опять молчание. Он подумал и спросил: "Кобзон тут был?" И все начали хохотать", - вспомнил Левон Оганезов.

Напомним, что Кобзон, долгое время боровшийся с раковым заболеванием, умер в августе 2018 года.