"Свинка Пеппа" из ЛНР молит Зеленского об автономии (видео)

В ход пошла "тяжелая артиллерия"

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой дать региону автономию.

Три девушки-аниматора в костюмах героев известных мультфильмов "Свинка Пеппа" и "Барбоскины" записали видеообращение, в котором попросили главу государства сделать детей счастливыми и прекратить войну в Донбассе, пишет "Обозреватель".

"Дайте автономию Донбассу! Так, чтобы наши старики могли свободно получать пенсию, чтобы нашла молодежь могла достойно работать и получать образование. А наши дети могли жить спокойной и счастливой жизнью, чтобы у них было детство", - попросили аниматоры.

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