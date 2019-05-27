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"Свинка Пеппа" из ЛНР молит Зеленского об автономии (видео)

16:20
  • понедельник
  • 27 мая 2019

В ход пошла "тяжелая артиллерия"

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой дать региону автономию.

Три девушки-аниматора в костюмах героев известных мультфильмов "Свинка Пеппа" и "Барбоскины" записали видеообращение, в котором попросили главу государства сделать детей счастливыми и прекратить войну в Донбассе, пишет "Обозреватель".

"Дайте автономию Донбассу! Так, чтобы наши старики могли свободно получать пенсию, чтобы нашла молодежь могла достойно работать и получать образование. А наши дети могли жить спокойной и счастливой жизнью, чтобы у них было детство", - попросили аниматоры.

Видео: мэр Киева Виталий Кличко и треснувший мост

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