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Анапу назвали самым дорогим курортом России

16:15
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Самые дешевые направления - Симеиз и Красная Поляна

Рейтинг самых дорогих курортов России возглавила Анапа – средний чек туда составил 70 тысяч рублей. В списке также оказались Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки.

По данным сервиса Travelata, самый дорогой летний тур по России обошелся покупателям в 288 тысяч рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей полетят в Ялту в отель "четыре звезды" с системой питания "все включено".

Самыми дешевыми курортами оказались Симеиз (Крым) и Красная Поляна. Самый дешевый тур – это пять ночей для одного человека в гостинице в Симеизе (проживание с завтраком) за 5 893 рубля.

В целом, как подсчитали специалисты сервиса, в 2019 году средний чек за летний тур снизился на три тысячи рублей, составив 39 тысяч рублей. Например, Ялта подешевела до 63 тысяч рублей (год назад  чек был выше на десять тысяч рублей).

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