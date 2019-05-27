МакSим впервые появилась на людях после страшного ДТП

Певица дала концерт в Узбекистане

Певица МакSим впервые появилась на публике после страшного ДТП, в которое попала месяц назад. Артистка дала концерт в Ташкенте.

Видео с выступлением певицы выложили зрители в соцсетях, одно из них публикует ТВЦ.RU. На записях МакSим выглядит полностью оправившейся после жуткой аварии. Певица во время концерта несколько раз меняла наряды, улыбалась и живо общалась с поклонниками.

МакSим попала в ДТП 23 апреля, когда спешила в аэропорт. Певица должна была вылететь в Москву для съемок клипа "Абонент недоступен". Ранее сообщалось, что авария произошла из-за того, что у машины лопнуло колесо. Певица спаслась благодаря пристегнутому ремню безопасности.

Тем не менее, она получила множественные ушибы и на какое-то время потеряла память. Все концерты были перенесены на конец мая.

Видео: За попавшую в аварию МакSим попросили молиться