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Против узурпатора Порошенко завели четвертое уголовное дело

16:51
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Ранее бывший президент стал фигурантом дел о госизмене, незаконном обогащении и легализации преступных доходов

Юрист Андрей Портнов сообщил о возбуждении четвертого уголовного дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Оно касается узурпации им судебной власти.

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Официально украинское Государственное бюро расследований пока не сообщает об этом, однако, по словам Портнова, новое уголовное производство уже зарегистрировано. Ранее бывший президент стал фигурантом дел о госизмене, незаконном обогащении и легализации преступных доходов.

"Сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - сообщил Портнов в своем Telegram-канале. Он отметил, что есть еще десятки подготовленных заявлений.

Портнов является бывшим замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Он автор всех уголовных дел против Порошенко.

Видео: Порошенко остался без партии имени себя

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