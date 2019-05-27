Против узурпатора Порошенко завели четвертое уголовное дело

Ранее бывший президент стал фигурантом дел о госизмене, незаконном обогащении и легализации преступных доходов

Юрист Андрей Портнов сообщил о возбуждении четвертого уголовного дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Оно касается узурпации им судебной власти.

Официально украинское Государственное бюро расследований пока не сообщает об этом, однако, по словам Портнова, новое уголовное производство уже зарегистрировано. Ранее бывший президент стал фигурантом дел о госизмене, незаконном обогащении и легализации преступных доходов.

"Сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - сообщил Портнов в своем Telegram-канале. Он отметил, что есть еще десятки подготовленных заявлений.

Портнов является бывшим замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Он автор всех уголовных дел против Порошенко.

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