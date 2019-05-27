Коломойский рассказал о пьяных выходках Зеленского

Будущий президент баловался с телефоном

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, как они с президентом Украины Владимиром Зеленским, будучи выпившими, звонили лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку посреди ночи.

По словам бизнесмена, этот случай произошел в марте 2017 года, когда в прессе появилось сообщение о том, что Вакарчук может принять участие в президентских выборах. Коломойский и Зеленский выпивали, отмечая окончание финансового года.

"Ну позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: "Ты поддерживаешь Зеленского?" Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел. Это было для него неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал. Он не пошел в итоге", - цитирует олигарха "Украинская правда".

Со слов Коломойского, шоумен задумался об участии в президентской гонке за одну-две недели до этого ночного звонка Вакарчуку.

Напомним, что в 2012 году студия "Квартал 95", тогда возглавляемая Зеленским, стала сотрудничать с каналом "1+1", которым руководил Коломойский. Из-за этого новоизбранного президента Украины подозревают в зависимости от олигарха. Сам Зеленский опровергает слухи о том, что Коломойский оказывает на него влияние.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с Порошенко возник из-за телеканала "1+1". Бывший лидер Украины якобы требовал от него повлиять на работу журналистов.