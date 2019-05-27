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Порывистый ветер столкнул два теплохода в Москве

17:11
  • понедельник
  • 27 мая 2019

На борту одного из них находились 142 пассажира

Сильный ветер спровоцировал столкновение двух прогулочных теплохода - "Александр Свирский" и "Тимирязев". На борту первого находились 142 пассажира.

Инцидент произошел в Москве на причале Северного речного вокзала днем в понедельник, 27 мая. Один из теплоходов задел бортом пришвартованное соседнее судно. Корпуса получили незначительные повреждения, никто из пассажиров не пострадал, пишет ТАСС.

Прокуратура начала проверку. Порывы ветра в столице сегодня достигали 15 метров в секунду. Граждан просили быть бдительными.

Видео: на Москве-реке открылась летняя навигация

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