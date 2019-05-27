Китайские пограничники проверят переписку россиян

Туристов предупредили об ужесточении контроля на российско-китайской границе

Китай ужесточил контроль на границе. У туристов, в том числе россиян, будут проверять переписку в мессенджерах Wechat, WhatsApp, Viber, а также содержимое телефонов, например, видео- и фотоматериалы, электронные документы и информацию в других приложениях.

Таким образом, китайские пограничники будут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям въезда. Для этого также будут проводиться индивидуальные собеседования. Проверка не затронет всех путешественников и будет проводиться выборочно, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве России в Гуанчжоу.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.

Ранее Анапу назвали самым дорогим российским курортом. Средний чек туда составил 70 тысяч рублей.

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