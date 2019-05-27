ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маликов похвастался красавицей-дочерью и подросшим сыном

17:40
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Певец показал трогательное фото детей

49-летний певец и композитор Дмитрий Маликов показал фотографию своего подросшего сына Марка, которого выносила суррогатная мать. 
Дмитрий Маликов опубликовал снимок с "засекреченным" сыном

Музыкант выложил у себя снимок 19-летней дочери Стефании, которая держит на руках своего братика Марка. "Одна уже большая, а другой еще маленький", - написал Маликов. Похожую фотографию в своей соцсети опубликовала и Стефания. "Как я жила без тебя раньше?" - написала она, обращаясь к малышу. 

Эти снимки умилили поклонников Дмитрия Маликова. "Солнышки", "Милота", "Красивые у вас дети" - написали интернет-пользователи. Многим показалось, что годовалый Марк похож на певца. "Сынуля вырастит таким же красавцем, как папа", "Дима, сынок так похож на Вас", "Кстати, детки похожи на друг друга" - такие сообщения оставили юзеры в комментариях к фото. 

Напомним, что Маликов и Елена Изаксон, которая старше его на семь лет, жили в гражданском браке с 1992 по 2000 год. После рождения дочери они зарегистрировали брак. 

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.