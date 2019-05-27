Маликов похвастался красавицей-дочерью и подросшим сыном

Певец показал трогательное фото детей

49-летний певец и композитор Дмитрий Маликов показал фотографию своего подросшего сына Марка, которого выносила суррогатная мать.

Музыкант выложил у себя снимок 19-летней дочери Стефании, которая держит на руках своего братика Марка. "Одна уже большая, а другой еще маленький", - написал Маликов. Похожую фотографию в своей соцсети опубликовала и Стефания. "Как я жила без тебя раньше?" - написала она, обращаясь к малышу.

Эти снимки умилили поклонников Дмитрия Маликова. "Солнышки", "Милота", "Красивые у вас дети" - написали интернет-пользователи. Многим показалось, что годовалый Марк похож на певца. "Сынуля вырастит таким же красавцем, как папа", "Дима, сынок так похож на Вас", "Кстати, детки похожи на друг друга" - такие сообщения оставили юзеры в комментариях к фото.

Напомним, что Маликов и Елена Изаксон, которая старше его на семь лет, жили в гражданском браке с 1992 по 2000 год. После рождения дочери они зарегистрировали брак.