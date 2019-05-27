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Первое видео с места нападения на журналистов в Ставрополе

17:38
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Пожилой мужчина устроил резню из-за отказа напечатать его статью про Сталина

Появилось видео с места нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставропольском крае. Ролик опубликовал Следственный комитет, передает ТВЦ.RU.

За несколько дней до инцидента пожилой мужчина требовал от газеты напечатать его статью про Сталина, но получил отказ. 27 мая он вновь пришел в редакцию, достал нож и со словами "Я буду вас убивать" напал на сотрудников.

В результате главный редактор Николай Бондаренко получил ножевые ранения лица. Его доставили в больницу, где успешно прооперировали.

По данным местных СМИ, нападавший находился в розыске. Официального подтверждения этой информации нет. Сообщается, что мужчина страдал расстройством психики.

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Последствия нападения вооруженного человека на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
Последствия нападения вооруженного человека на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
Последствия нападения вооруженного человека на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
Последствия нападения вооруженного человека на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
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