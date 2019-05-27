Зеленскому пригрозили убийством за обман украинцев

Президента могу повесить на Крещатике

Президент Украины Владимир Зеленский будет повешен, если не сдержит свои обещания, обозначенные на инаугурации.

Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины, экс-лидер группировки "Правый сектор" (организация запрещена в России – прим. ред.) Дмитрий Ярош, пишут "Вести. Украина".

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину", - отметил Ярош.

При этом националист отметил, что у Зеленского есть все шансы стать хорошим президентом и Верховным главнокомандующим, дать отпор "российской агрессии" и объединить украинцев.

Во время своей инаугурации 20 мая Зеленский заявил, что готов на все, ради того, чтобы вернуть "всех узников Кремля" и прекратить огонь в Донбассе.

"Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", – заявил Зеленский во время церемонии.

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