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Зеленскому пригрозили убийством за обман украинцев

18:04
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Президента могу повесить на Крещатике

Президент Украины Владимир Зеленский будет повешен, если не сдержит свои обещания, обозначенные на инаугурации.

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Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины, экс-лидер группировки "Правый сектор" (организация запрещена в России – прим. ред.) Дмитрий Ярош, пишут "Вести. Украина".

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину", - отметил Ярош.

При этом националист отметил, что у Зеленского есть все шансы стать хорошим президентом и Верховным главнокомандующим, дать отпор "российской агрессии" и объединить украинцев.

Во время своей инаугурации 20 мая Зеленский заявил, что готов на все, ради того, чтобы вернуть "всех узников Кремля" и прекратить огонь в Донбассе.

"Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", – заявил Зеленский во время церемонии.

Видео: "Свинка Пеппа" из ЛНР просит Зеленского об автономии

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