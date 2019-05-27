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Канцлера Австрии сместили с поста из-за скандала с россиянкой

18:02
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Президент страны должен назначить временного главу правительства

Парламент Австрии вынес вотум недоверие правительству Себастьяна Курца. Таким вердиктом завершились многочасовые дебаты.

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Предложение о вотуме недоверия внесли оппозиционные депутаты, его поддержали остальные парламентарии, в том числе и бывшие партнеры Курца по коалиционному правительству.

Причиной недоверия правительству стал скандал с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и неизвестной россиянки. Запись появилась неделю назад в немецких СМИ. На видео Штрахе беседует с россиянкой, которая предлагает ему деньги и поддержку взамен на ответные услуги.

После публикации вице-канцлер подал в отставку. Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение его партии с Австрийской партией свободы.

Теперь президент Австрии должен назначить нового главу правительства. Временным канцлером может стать бывший министр сельского хозяйства Франц Фишлер, рассказал "Интерфаксу" профессор политологии университета Инсбрука Герхард Манготт. Временное правительство будет действовать до формирования нового кабинета министров по итогам парламентских выборов в сентябре.

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