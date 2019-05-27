Страшные болезни угрожают любителям кальяна

Врач рассказал, что угрожает курильщикам

Любителям кальянов и вейпов пригрозили повышенным риском развития туберкулеза и инфекционных заболеваний. Как заявил врач-нарколог Олег Кутуше, у человека из-за курения кальяна может появиться туберкулез и другие инфекционные заболевания.

По его словам, у жидкостей в вейпах и кальянах нет технического регламента, поэтому состав продукции сложно проверить. "Кальяны не подвергаются санитарной обработке - повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний", - считает Кутушев.

Как отметил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения в разговоре с АГН "Москва", не бывает безопасного табачного дыма, а парение при помощи устройств нагревания табака и вейпов приводит, в свою очередь, к развитию "попкорновой болезни легких", поражающую альвеолы.

Ранее кальян признали переносчиков опасных инфекций. Так, любителей кальяна предупредили, что они могут подцепить кишечную палочку, вирусы гепатита и стафилококки, которые находятся в курительных трубках и жидкости, через которые проходит дым.

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