Сбивший полицейского сын экс-сенатора арестован

Под стражей он пробудет два месяца

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Тимура Галлямова, который сбил полицейского.

Его обвиняют в применении опасного для жизни насилия к представителю власти. 27-летнему сыну сенатора грозит до 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье. На Кутузовском проспекте сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Toyota Land Cruiser для проверки документов, однако водитель повёл себя неадекватно и попытался скрыться, причём сбив полицейского. Задержать нарушителя удалось только после погони. Им оказался сын бывшего сенатора и экс-министра спорта Подмосковья Амира Галлямова Тимур Галлямов.

Видео задержания сына экс-сенатора