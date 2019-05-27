Сбивший полицейского сын экс-сенатора арестован

Под стражей он пробудет два месяца
Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Тимура Галлямова, который сбил полицейского.
Его обвиняют в применении опасного для жизни насилия к представителю власти. 27-летнему сыну сенатора грозит до 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС.
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье. На Кутузовском проспекте сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Toyota Land Cruiser для проверки документов, однако водитель повёл себя неадекватно и попытался скрыться, причём сбив полицейского. Задержать нарушителя удалось только после погони. Им оказался сын бывшего сенатора и экс-министра спорта Подмосковья Амира Галлямова Тимур Галлямов.
Видео задержания сына экс-сенатора
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