ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбивший полицейского сын экс-сенатора арестован

19:02
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Под стражей он пробудет два месяца

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Тимура Галлямова, который сбил полицейского.

Его обвиняют в применении опасного для жизни насилия к представителю власти. 27-летнему сыну сенатора грозит до 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье. На Кутузовском проспекте сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Toyota Land Cruiser для проверки документов, однако водитель повёл себя неадекватно и попытался скрыться, причём сбив полицейского. Задержать нарушителя удалось только после погони. Им оказался сын бывшего сенатора и экс-министра спорта Подмосковья Амира Галлямова Тимур Галлямов.

Видео задержания сына экс-сенатора

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Инспектор ДПС
Инспектор ДПС
Нарушитель сбил сотрудника ДПС
Нарушитель сбил сотрудника ДПС
Задержание водителя сбившего сотрудника ДПС
Задержание водителя сбившего сотрудника ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.