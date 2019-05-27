Как живет сбивший инспектора сын-мажор бывшего сенатора

27-летний Тимур Галлямов привык к роскоши

Никулинский суд Москвы отправил под арест сына экс-сенатора Амира Галлямова, 27-летнего Тимура, который, управляя автомобилем, сбил сотрудника ГИБДД. Водитель внедорожника заключен под стражу на два месяца. По предварительным данным, в момент совершения наезда на полицейского, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сам подозреваемый вину не признал и от дачи показаний отказался.

Тимура Галлямова привели в зал судебных заседаний в наручниках и под конвоем. Он спрятал лицо под капюшоном и повернулся спиной к журналистам. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но суд решил иначе.

Ночь с субботы на воскресенье. К внедорожнику на перекрёстке бежит полицейский, водитель выворачивает руль, сбивает стража порядка и продолжает давить на газ (смотрите кадры с камеры видеонаблюдения в видео репортажа). Это была уже вторая встреча лихача с сотрудниками ДПС за ночь. 20 минутами ранее его остановили на Кутузовском проспекте, чтобы проверить документы, он показал права, однако отказался покидать салон и попытался скрыться. После эпизода на перекрёстке погоня продолжалась ещё 15 минут. Жесткое задержание. Есть также кадры с нательной камеры полицейского. Нарушитель на капоте. Тест не выявил алкогольного опьянения. Но свидетели говорят, что вёл он себя неадекватно. В ходе допроса на месте происшествия, это выяснилось на заседании, Тимур признавался, что принял один грамм кокаина, но позже отказался от дачи показаний и вину не признал.

Видео: сбивший полицейского сын экс-сенатора арестован

Тимур Галлямов - яркий представитель так называемой золотой молодежи. Его отец - бизнесмен, бывший член Совета Федерации, а после министр спорта Московской области Амир Галлямов. Он был известен внушительным автопарком. 27-летний Тимур, судя по фотографиям в соцсетях, от отца не отстаёт. Дорогие машины, яхты, шикарный отдых. Рядом с ним красивые девушки и звезды шоу-бизнеса.

Четыре года назад Тимур Галлямов уже попадал в полицейские сводки. Его лишали водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения. Но сейчас, кроме права управления транспортным средствам, нарушитель может попрощаться и со свободой.

У полицейского, которого он сбил, диагностировали перелом голени. Он в больнице. За применение насилия в отношении сотрудника ДПС Галлямову грозит десять лет лишения свободы.

Виктор Прокушев, Дина Самохина, Сенченков, "ТВ Центр".

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