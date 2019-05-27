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Как живет сбивший инспектора сын-мажор бывшего сенатора

20:02
  • понедельник
  • 27 мая 2019

27-летний Тимур Галлямов привык к роскоши

Никулинский суд Москвы отправил под арест сына экс-сенатора Амира Галлямова, 27-летнего Тимура, который, управляя автомобилем, сбил сотрудника ГИБДД. Водитель внедорожника заключен под стражу на два месяца. По предварительным данным, в момент совершения наезда на полицейского, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сам подозреваемый вину не признал и от дачи показаний отказался.

Сбивший полицейского сын экс-сенатора арестован
Видео задержания сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС

Тимура Галлямова привели в зал судебных заседаний в наручниках и под конвоем. Он спрятал лицо под капюшоном и повернулся спиной к журналистам. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но суд решил иначе.

Ночь с субботы на воскресенье.  К внедорожнику на перекрёстке бежит полицейский, водитель выворачивает руль, сбивает стража порядка и продолжает давить на газ (смотрите кадры с камеры видеонаблюдения в видео репортажа). Это была уже вторая  встреча лихача с сотрудниками ДПС за ночь. 20 минутами ранее его остановили на Кутузовском проспекте, чтобы проверить документы, он показал права, однако отказался покидать салон и попытался скрыться. После эпизода на перекрёстке погоня продолжалась ещё 15 минут. Жесткое задержание. Есть также кадры с нательной камеры полицейского. Нарушитель на капоте. Тест не выявил алкогольного опьянения. Но свидетели говорят, что вёл он себя неадекватно. В ходе допроса на месте происшествия, это выяснилось на заседании, Тимур признавался, что принял один грамм кокаина, но позже отказался от дачи показаний и вину не признал.

Видео: сбивший полицейского сын экс-сенатора арестован

Тимур Галлямов - яркий представитель так называемой золотой молодежи. Его отец - бизнесмен, бывший член Совета Федерации, а после министр спорта Московской области Амир Галлямов. Он был известен внушительным автопарком. 27-летний Тимур, судя по фотографиям в соцсетях, от отца не отстаёт. Дорогие машины, яхты, шикарный отдых. Рядом с ним красивые девушки и звезды шоу-бизнеса.

Четыре года назад Тимур Галлямов уже попадал в полицейские сводки. Его лишали водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения. Но сейчас, кроме права управления транспортным средствам, нарушитель может попрощаться и со свободой.

У полицейского, которого он сбил, диагностировали перелом голени. Он в больнице. За применение насилия в отношении сотрудника ДПС Галлямову грозит десять лет лишения свободы.

Виктор Прокушев, Дина Самохина, Сенченков, "ТВ Центр".

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Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Нарушитель сбил сотрудника ДПС
Нарушитель сбил сотрудника ДПС
Полиция ДПС
Полиция ДПС
Задержание водителя сбившего сотрудника ДПС
Задержание водителя сбившего сотрудника ДПС
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
Тимур Галлямов, водитель сбивший сотрудника ДПС на Кутузовском проспекте
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