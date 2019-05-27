Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Они завоевали почти половину призовых мест на Всероссийской олимпиаде

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей и призёров Всероссийской олимпиады. Встреча состоялась в концертном зале "Зарядье", передает "ТВ Центр".

Мэр отметил выдающиеся успехи учеников московских школ. В этом году они поставили рекорд, завоевав 943 диплома на заключительном этапе крупнейших в стране интеллектуальных соревнований. Учащиеся из столицы заняли более половины первых мест.

Сергей Собянин сообщил, что московские школьники, которые показали лучшие результаты во Всероссийской олимпиаде, получат от города по пятьсот тысяч рублей, призёры - по триста, а те, кто смог пройти в заключительный тур - по сто тысяч рублей. Мэр отдельно поблагодарил за высокие результаты не только самих учащихся, но также их родителей, педагогов и директоров школ.

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