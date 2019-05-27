Украина при Зеленском трещит по швам

Битва за власть в стране только начинается

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады. Судьи заявили, что этот вопрос находится в компетенции суда Конституционного. Но битва за власть на Украине только начинается.

Беспорядки, пожар, массовый побег заключенных, захват ими заложников: медработников и охранников. Таковы были первоначальные сведения о бунте в одесской исправительной колонии № 51. Когда ситуацию удалось взять под контроль, полиция начала выдавать одно опровержение за другим: мол, горело не здание, а автомобиль, никаких заложников не было, как и побега. Зачинщики изолированы, ранения получили четверо сотрудников. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что причина бунта - повальные обыски и другие незаконные действия представителей пенитенциарной системы. И бардак, оставленный после себя Петром Порошенко, дает о себе знать повсюду.

Новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост в украинской столице стоимостью 15 миллионов долларов пошел трещинами. Людей с сооружения эвакуировали, вход закрыли. А ведь буквально на этих выходных его с помпой открыли мэр Киева вместе с братом-боксером Владимиром. Позже Виталий Кличко заявит: случившееся – это акт вандализма, мол, мост могли обстрелять. А в полиции говорят, что путепровод был поврежден группой людей, которая на нем активно скакала. Впрочем, кто допрыгался - большой вопрос. Это делали и братья Кличко, лично проверяя мост на прочность.

Сегодня на мосту треснуло еще одно стекло. Впрочем, по швам трещит вся Украина и все ее ветви власти. От президентской и представительной до исполнительной и судебной. Верховный суд, несмотря на осуждение международных институтов, отказал защите журналиста Кирилла Вышинского в кассационной жалобе о его незаконном аресте. Что, впрочем, неудивительно. Незадолго до ухода с поста Петр Порошенко поставил своих людей на должности верховных судей. В понедельник в эту инстанцию поступило сразу два иска с требованием отменить указ Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой президентской администрации. Ранее он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при Викторе Януковиче. Против нового главы государства также подал иск уволенный им бывший пиарщик Петра Порошенко. А против самого "шоколадного короля" завели уже четвертое уголовное дело. Оно касается как раз-таки захвата им судебной власти. Одновременно Конституционный суд рассматривает законность роспуска Верховной Рады. Несмотря на заявления избранного президента о роспуске парламента, покидать насиженные места депутаты не спешат.

"К сожалению, он не может еще почувствовать ответственность и осознать, что не роль играет, а является президентом большого европейского государства. И попытка уничтожать высший законодательный орган власти в стране, мне кажется безответственной. Президенты вечно пытаются быть страшными, а всё равно выглядят смешными", - сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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В этот четверг Рада должна рассмотреть вопрос об отставке правительства. Этого требует Владимир Зеленский. Без пяти минут бывший глава кабмина Владимир Гройсман будет пытаться остаться у властной кормушки на новых парламентских выборах. Ему и другим желающим придется соперничать за депутатские мандаты с партией Зеленского "Слуга народа", которая намерена сформировать однопартийное большинство и в понедельник представила свой логотип: велосипедист с гетманской булавой. В сериале "Слуга народа" герой Зеленского президент Голобородько ездит на работу на велосипеде. В какую сторону рулит реальный, а не вымышленный глава государства, пока, кажется, не может понять никто. Сегодня его штаб объявил о намерении создать новую информационную стратегию для Донбасса. При этом следовать давно готовому рецепту урегулирования ситуации - Минским соглашениям - новый президент не желает, как и его предшественник. До сих пор непонятна и позиция новых властей в вопросе переговоров с Москвой.

"Давал всякого рода намеки, что к компромиссам он не готов. И эта линия, что я за мир, но говорить с Россией, то буду, то на следующий день не буду, то буду, если есть представители Запада - это все напрягает людей, которые за него голосовали и действительно считают, что задача мира – самая главная, ключевая задача, которая стоит перед президентом Зеленским. Люди начинают настороженно следить за его словами и действиями", - сказал политолог Михаил Погребинский.

"75% населения, больше, чем за него проголосовало, ставят приоритетом и требуют от президента прямых переговоров и мира. Любим мы Россию, не любим, есть объективная реальность. Мы не можем: "А" - терять и не договориться, "Б" - деньги должны оставаться в семье. Если оборот с Россией при мне министре был 50 миллиардов. Сегодня меньше четырех – экспорт", - заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Пока Украина уже при новой власти продолжает войну как с собственным населением юго-востока, так и с придуманным предыдущей администрацией агрессором, ее госдолг увеличился более чем на миллиард долларов за месяц и достиг почти 80 миллиардов.

Лилия Акиньшина, Филипп Швырев, ТВ Центр.

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