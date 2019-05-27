Невозмутимый мальчик на качелях на фоне пожара стал мемом

Детство не отменит даже пожар

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 25 мая произошел крупный пожар – сгорел двухэтажный многоквартирный дом и рядом припаркованная машина.

Площадь пожара составила 570 квадратных метров, с огнем боролись 67 человек. Здание было расселено, поэтому никто не пострадал.

Однако внимание СМИ привлекло не пожар, а девятилетний мальчик, который спокойно качался на качелях, пока все остальные были заняты тушением.

В социальных сетях ребенка окрестили "невозмутимым мальчиком" и принялись соревноваться в остроумии: "Детство не отменит даже пожар", "Обычный день в Ноябрьске", "А что вы хотели от ребенка. Он просто не понимает всей ситуации", "Обычно качели заняты, а сегодня пустуют".

Его родные рассказали URA.RU, что он вышел погулять с друзьями и очень хотел покачаться на качелях. "Он просто захотел покачаться", — сообщил источник агентства.