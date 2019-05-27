Новый скандал сотряс шоу "Голос.Дети"

Семилетняя девочка оказалась в чужой стране

Украинцы возмутились участием девочки из России в национальной версии шоу "Голос. Дети".

Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела песню Тины Тернер Simply The Best, чем впечатлила жюри во время слепых прослушиваний. Все четыре наставника развернули к ней свои кресла. Маленькая Тая выбрала группу "Время и Стекло".

Некоторых пользователей социальных сетей возмутил тот факт, что девочка "из страны-агрессора" приехала на Украину, хотя в России есть такой же проект.

"Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют", "Удивительно, как Джамала не спросила у нее: "чей Крым?". Она, наверное, не поняла, что она из России!", - пишут украинцы.

В России шестой сезон шоу "Голос.Дети" завершился победой дочери Алсу, из-за чего разгорелся скандал. За дочь Микеллу Абрамову проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов. Проверка эту информацию подтвердила. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял решение снять спецвыпуск шоу, на котором объявил всех финалистов победителями проекта и пообещал, что шоу не закроют.

Видео: Дочь Алсу поет и играет на укулеле