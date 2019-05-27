Рейсы "Аэрофлота" проверяют в Париже из-за письма с угрозами

Уже задерживаются два самолета

Следующие из Москвы самолеты авиакомпании "Аэрофлот" проверяют в Париже после сообщения с угрозами.

В аэропорт французской столицы поступило странное письмо с угрозами. "Это было достаточно занятное письмо, но из соображений безопасности мы должны проверять все борты", - сообщили РИА Новости в парижском аэропорту имени Шарля де Голля.

На данный момент проверено несколько рейсов, угроза пока не найдена. По данным ТАСС, сотрудники французской полиции уже досмотрели рейсы SU2458 и SU2462, на подходе - SU2460, который прибудет в 23:34 по московскому времени.