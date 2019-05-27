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Зеленского разочаровала поездка в Донбасс

20:59
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Он впервые посетил передовую в качестве президента

Президент Украины Владимир Зеленский впервые приехал в Донбасс в качестве главы государства. Украинский лидер осмотрел позиции военнослужащих в станице Луганской и Счастье.

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Как сообщает пресс-служба Зеленского, президент остался недоволен условиями содержания военных. "Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", - сказал президент.

Глава Украины в ходе своей рабочей поездки также пообщался с бойцами по поводу обеспечения техникой. После этого Зеленский заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.

"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил контролируемая", - приводит его слова пресс-центр штаба в Facebook.

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Как именно он собирается урегулировать конфликт, он не уточнил.

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