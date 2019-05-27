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Коррупция на телевидении: Порошенко обрастает новыми уголовными делами

21:26
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Речь идет как минимум о 10 миллионах долларах

На экс-президента Украины Петра Порошенко завели пятое уголовное дело о незаконном завладении телеканалом "Прямой".

Заявление зарегистрировал бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он является автором всех уголовных дел против Порошенко. Речь идет о возможной коррупции в связи с приобретением телеканала "Прямой", а также касательно легализации доходов, которые были получены преступным путем, пишет РИА Новости.

В частности, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко еще год назад говорила, что Порошенко через поставных лиц купил телеканал у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.

Ранее Порошенко стал фигурантом дел об узурпации им судебной власти, госизмене, незаконном обогащении и легализации преступных доходов.

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